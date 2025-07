Antonella Ríos reflota antiguo episodio con Barticciotto y destapa quién cree que filtró la noticia - Chilevisión

La actriz deslizó una acusación contra quienes, asegura, fueron los responsables de que la noticia del portonazo se hiciera pública.

Fue a fines de noviembre cuando Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto fueron víctimas de un violento portonazo en Ñuñoa.

El recordado episodio dejó al descubierto la relación entre ambos. Y, aunque el vínculo no avanzó y tuvo su propio desenlace, cada cierto tiempo el episodio vuelve a la palestra. Tal como hoy.

En la reciente emisión de Que te lo digo, Antonella Ríos recordó lo que fue ese hecho y deslizó una acusación contra quienes, asegura, fueron los responsables de que la noticia se hiciera pública, y con ello, su relación con el exfutbolista.

Antonella Ríos desclasifica su teoría de quién filtró encerrona junto a Marcelo Barticciotto

"Cuando algo se sabe, por ejemplo, la no sé cuánto la pillaron con copete, el no sé cuánto chocó no sé qué. ¿Quién lo informa?", dijo de entrada, aunque en un principio sin apuntar directamente.

"¿Te digo algo? Te voy a decir algo en primera persona. Cuando a mí me pasó el tema aquel, que nos hicieron un portonazo y fuimos a Carabineros...", continuó, nuevamente sin concluir el punto, pero dando a entender que había sido personal de Carabineros.

"No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que cuando uno hace una denuncia, evidentemente la policía se contacta con algunos canales de televisión y filman noticias", disparó.

Luego, rememoró más detalles del episodio junto al exfutbolista: "Casualmente, en la mañana ya había gente afuera de mi casa y gente afuera de la casa del susodicho esperando una declaración".

Eso le llamó particularmente la atención, porque afirmó que ellos "no subieron historias (a redes sociales), no avisamos que estábamos aquí. Quizás yo subí una historia diciendo que me había pasado algo, no afirmando con quién estaba ni nada".

"Es bastante sospechoso (...) Se filtra inmediatamente la información respecto a lo que está pasando con lujo de detalles", volvió a arremeter.