De acuerdo al documento presentado por la PDI en el investigación de la “Operación Rey David”, el comunicador participaba “de manera coordinada y estable en una estructura criminal”.

Tras conocerse conversaciones de WhatsApp entre Francisco Kaminski y David Israel, también conocido como el “Rey David”, se expusieron las presuntas conexiones del animador con la organización investigada por lavado de activos de actividades ilícitas asociadas al narcotráfico a través de empresas.

El informe elaborado por la PDI, que recopila toda la información del caso Operación Rey David y que dieron a conocer en el matinal Contigo en la Mañana, posiciona al comunicador con un rol importante dentro de la estructura.

De manera preliminar, la policía encuadra al locutor radial como supuesta parte de la organización criminal e incluso lo posicionan dentro de la orgánica de la sociedad.





El rol de Kaminski en la “Operación Rey David”

Según detalla el escrito leído en el matinal de Chilevisión, se lee: “Francisco Kaminsky, animador de televisión y radio chilena quien cumple funciones de brazo operativo de la estructura criminal y su líder David Israel”.

“En la presente investigación se logra establecer que el imputado mantiene una participación activa en el delito de asociación criminal al evidenciarse una vinculación directa y sostenida con el blanco principal David Israel”, agregan.

Lo anterior, a partir del análisis de las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, en particular, hacen referencia a una comunicación de fecha 18 de enero de 2026 “en la cual se observa un alto grado de confianza entre ambos, abordando aspectos de su vida personal y bienes patrimoniales como propiedades que mantiene David Israel en el sector de Rapel”.

En dicha instancia, además, se hace referencia a un negocio relacionado con la compra de un vehículo Marca Audi para su pareja, que si bien no se detalla, se presume que por la fecha sería para Camila Andrade, señalando dificultades para su comercialización “debido a que éste registraría antecedentes asociados a recuperación por robo lo que resulta indicativo de conocimiento sobre actividades ilícitas”.

Cómo opera la organización

Por otra parte, el informe de PDI detalla una comunicación interceptada con fecha 9 de mayo de 2025, la que expone cómo operaba la organización para la obtención de dinero de forma fraudulenta .

En ésta se “se logra establecer que el imputado conversa de forma detallada sobre la obtención fraudulenta de dinero mediante créditos de consumo e hipotecarios en distintas entidades financieras”.

En este contexto se establece que David Israel “dispondría de identidades con capacidad de acreditar ingresos elevados, renta a tope, lo que facilitaría la obtención de productos financieros de manera fraudulenta”.

“Finalmente del análisis de los movimientos bancarios asociados a la empresa Cincar, se observa la existencia de transacciones directas que superan los 10 millones lo que permite inferir que el imputado Kaminsky no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas, sino que además formaba parte de la estructura organizada destinada a la comisión de delitos Económicos”, dice el documento.

En consecuencia y debido a los antecedentes expuestos se “permiten sostener fundadamente que el imputado participaba de manera coordinada y estable en una estructura criminal orientada a la comisión de fraudes financieros”.