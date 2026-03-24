“Sigo sin entender todo”: Camila Andrade reaparece en redes con emotiva reflexión tras muerte de su padre

“Sigan disfrutando la vida, que es muy cortita”, aconsejó Camila, quien se sinceró sobre su proceso de duelo.

Este martes, Camila Andrade reapareció en redes sociales y publicó un sensible video tras la muerte de su padre, Patricio, cuyo deceso ocurrió el pasado 15 de marzo.

El hombre había estado internado en una clínica durante el último tiempo, con un diagnóstico que no se hizo público.





¿Qué dijo Camila Andrade?

A través de un video en donde se le ve visiblemente afectada, Camila señaló: “Ha sido una semana muy difícil para mí, para mi familia”.

En esa misma línea, agregó: “Pero, a pesar del dolor, quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes de apoyo, de cariño, de respeto”.

Andrade aseguró que ha logrado sentirse acompañada gracias a estos mensajes y luego admitió: “Todavía sigo sin entender todo”.

La ex Gran Hermano explicó que muchas personas le han enviado sus experiencias de vida “para decirme que se aprende a vivir con este tipo de dolor y en eso estoy día a día”.

Por otro lado, la comunicadora se tomó un momento para enviar un consejo a sus seguidores: “Sigan disfrutando la vida, que es muy cortita; disfruten mucho a sus papás y a los suyos”.

“Gracias por el apoyo, cariño y respeto para mí y mi familia. La vida sigue, pero de otra manera, con un vacío en el corazón. Sé que mi papá nos dará la fuerza necesaria para salir adelante”, concluyó.

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