“Este es el público con el que sueñas”: Steve Aoki revela su vínculo con Chile y su presente más personal

El DJ estadounidense conversó con CHV Noticias sobre su conexión con el público chileno, el origen de sus icónicas presentaciones y cómo hoy equilibra su vida entre la música, la ciencia y su familia.

En el marco de su presentación en Don’t Let Daddy Know Chile, realizada el 2 de mayo de 2026 en Espacio Riesco, el reconocido DJ y productor Steve Aoki regresó al país tras su paso por Creamfields Chile 2024, reafirmando su estrecha conexión con el público local. En conversación con CHV Noticias, el artista abordó su presente profesional, su filosofía creativa y el giro personal que ha marcado su vida en el último tiempo.

—Siempre eliges Chile dentro de tus giras. ¿Hay una conexión especial con el público chileno?

—Sí, completamente. Siempre vuelvo porque, escúchenlos, son apasionados, son ruidosos, están cantando, se lo están pasando en grande. No hay pretensiones y eso es lo que uno sueña como artista: tener un público así.

—Uno de los momentos más icónicos de tus shows es cuando lanzas tortas al público. ¿Cómo nació esa idea?

—Lo hice por primera vez en 2011 y ya han pasado unos 15 años. Pero da igual cómo te sientas: si estás en el público y te tiran una tarta a la cara, te vas a emocionar, lo vas a disfrutar de verdad. Yo lo paso increíble, al público le encanta y a quienes les llega también. Es un momento muy especial.

—No todos saben que estudiaste sociología en la universidad. ¿Eso influyó en tu forma de hacer música?

—Sí, claro. La sociología es el estudio de las personas y de la sociedad. Como DJ, estás constantemente mirando al público, tratando de hacerlos vibrar, de que sientan algo especial. Cuanto más logras eso, mayor es el impacto. Creo que, de alguna forma, hay una psicología en cómo pincho música. La diferencia entre un buen DJ y uno grande está en si logras conmover a mucha gente o solo a unos pocos.





En esa misma línea, Aoki profundizó en la forma en que ha construido su carrera, marcada por una lógica independiente y una mirada muy personal del proceso creativo.

—Hoy vivimos en una era dominada por la tecnología. ¿Cómo mantienes tu estilo “hazlo tú mismo”?

— El “hazlo tú mismo” se puede aplicar a todo: a la música, a los negocios, incluso a la vida familiar. Yo lo he usado en cada paso de mi carrera. La tecnología y la inteligencia artificial son herramientas que cada vez están más presentes, pero todo empieza por ti. Tienes que estar en el estudio, tienes que tomar decisiones. Sin esa mentalidad, no estaría donde estoy.

Más allá de los escenarios, el artista también ha desarrollado un fuerte interés por la ciencia, particularmente por el estudio del cerebro, lo que lo llevó a impulsar su propia fundación.

—También estás muy involucrado en temas de salud mental. ¿Cómo se conecta eso con tu música?

—Me apasiona el cerebro. Por eso creé la Fundación Aoki, que está enfocada en la investigación cerebral. Queremos entender cómo funciona, cómo desentrañar sus misterios. Me gusta estar entre la ciencia ficción y la realidad científica, viendo cómo lo imposible se vuelve posible. Además, todos enfrentamos problemas de salud mental en algún momento, y muchas veces uno se siente solo. Por eso es importante construir comunidad, tener gente que escuche y que también quiera hacer algo. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en más de 10 años.

Finalmente, Aoki se detuvo en un aspecto más íntimo de su vida: cómo ha cambiado su percepción de la felicidad con el paso del tiempo.

—Hace años marcaste a toda una generación con tu música. Hoy, ¿cómo entiendes la felicidad?

—El escenario sigue siendo donde me siento en mi elemento, por eso hago tantas giras. Me encanta estar ahí, es mi corazón. Pero hoy mi felicidad también está en mi familia. Mi hijo tiene 9 meses y ha sido algo completamente nuevo para mí. Es una felicidad distinta, muy profunda. Mi familia es mi apoyo, y lo que busco ahora es equilibrar esos dos mundos.