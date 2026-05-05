¿Subirá la bencina este jueves? Este el precio anticipado por los expertos

Economicistas estimaron el valor de una posible tercer alza de los combustibles. Además, el gobierno se refirió a la predicción del aumento.

Los precios de los combustibles podrían sufrir nuevos cambios esta semana, luego de dos meses consecutivos con alzas en las bencinas.

Actualmente, el valor del petróleo se encuentra en su nivel más alto en cuatro años y la variación estimada para este mes, será anunciada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) este miércoles 6 de mayo, para hacerse efectiva el jueves 7.

Anticipan nuevas alzas de precios de combustibles

Según las estimaciones de expertos en economía, el valor de las gasolinas podría aumentar entre $25 y $36 por litro. Sin embargo, se inclinan más por los $35.

Por su parte, el diésel mantendría su valor actual o incluso sufriría una caída acotada.





Estas alzas se deben a las persistentes tensiones en Medio Oriente y a que el petróleo Brent alcanzó los $126 dólares por barril.

¿Qué dice el gobierno sobre las alzas de bencinas?

En la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Jorge Quiroz se refirió al posible aumento de los precios de combustibles.

Al ser consultado respondió que harán “todo lo posible para que no ocurra” una nueva alza de las bencinas, pero “tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando corresponda”.

“No es una decisión discrecional que me compete a mi, pero vamos a estar mirando atentamente cómo poder contener la situación“, añadió.