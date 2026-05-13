Vuelven las lluvias: Revisa en qué zonas del país habrá precipitaciones esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile anunció las regiones que se verán afectadas por un nuevo sistema frontal.

A una semana de la primera gran lluvia de mayo que afectó a distintas regiones de Chile, muchos se preguntan cuándo volverán las precipitaciones en este mes otoñal.

Pese a que durante la jornada de este miércoles, en distintos lugares estuvo soleado, parcial o completamente nublado, esta misma semana habrá lluvia en algunas zonas del país.

¿En qué zonas lloverá esta semana?

Según la Dirección Meteorológica de Chile, los próximos días habrá precipitaciones al sur de Chile, a partir de la región de Los Lagos.

Puerto Montt amanecerá este viernes con una temperatura mínima de 7º, con una lluvia que se prolongará durante la tarde con 10º.

En Ancud y Castro el fenómeno será el mismo. Con mínimas y máximas de 4º y 10º, y 6º y 9º respectivamente. En Chaitén también lloverá durante todo el viernes.





Por otro lado, la región de Magallanes por completo tendrá precipitaciones en lo que resta de semana.

El jueves lloverá en Punta Arenas, el viernes lloverá en Torres del Paine, mientras que en Puerto Natales será el jueves y el viernes.

Además, fuera del territorio continental, en Isla de Pascua durante todo este miércoles se experimentará una tormenta eléctrica.

Y en la zona se registrarán ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora, que se extenderán hasta la madrugada del sábado.