“Están buscando…”: Revelan que Francisco Kaminski tomó drástica decisión junto a su pareja tras “Operación Rey David”
El exanimador estaría pensando en migrar de Santiago junto a su nuevo amor.
Este viernes, la comentarista de farándula, Claudia Ossandón, reveló en redes sociales que Francisco Kaminski estaría ad portas de irse a vivir con su nueva pareja, Stephanie Finney.
Y eso no es todo, porque el exanimador pensaría en rehacer su vida fuera de Santiago tras el escándalo por su presunta vinculación en la “Operación Rey David”.
¿Kaminski se irá a vivir con su pareja?
A través de su cuenta de Instagram, Claudia señaló: “Kaminski y su polola están buscando arriendo acá”, aludiendo a la comuna de Concón, en la región de Valparaíso, donde vive la comentarista.
En esa misma línea, aseguró: “Al menos hoy fueron a ver un departamento en Cochoa, que queda entre Reñaca y Concón”.
Cabe destacar que Kaminski ya había sido visto en la quinta región junto a su pareja en las últimas semanas, donde se especuló que el exanimador habría presentado a Stephanie a su madre.
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