“Me he enterado de…”: La drástica decisión de Álvaro Ballero tras polémica semana

El chico reality fue apoyado por sus seguidores de Instagram, quienes le dejaron cientos de mensajes con buenos deseos en este nuevo episodio en su vida.

Durante los últimos días, Álvaro Ballero fue cuestionado en redes sociales tras acusar a su ex esposa, Ludmila Ksenofontova, de no cumplir con “su rol de madre” cuando regresó a trabajar tras su separación.

Pese a las disculpas públicas que le ofreció a Ludmila, el chico reality anunció ahora una drástica decisión para evitar seguir pasando por momentos de dolor y priorizar su salud mental.

El drástico anuncio de Ballero en redes sociales

“Me tomaré tiempo para mí, reflexionar y sanar. Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme”, partió diciendo Ballero en su último post e historia de Instagram.





Ballero anunció que se retirará de las redes sociales por algún tiempo. “Gracias por su apoyo”, cerró el rostro televisivo.

Sin embargo, en la descripción de su publicación, enfatizó: “Ya me acostumbré al dolor, pero nunca esperé que fuera de esta manera. Me retiro hasta nuevo aviso. Gracias a todos por su apoyo, pero debo priorizar mi salud mental y sanar”.

Tras esta noticia, más de 600 seguidores le comentaron mensajes de apoyo, enviándole buenos deseos y señalándole que lo estarían esperando. “Álvaro resurge como el ave fénix“, “ánimo mi querido Álvaro vamos que se puede” y “te estaremos esperando“, se lee entre los mensajes.

Qué dijo Álvaro Ballero en Instagram: