“Me equivoqué”: El arrepentimiento de Álvaro Ballero tras cuestionar la maternidad de Ludmila Ksenofontova

El chico reality usó sus redes sociales para hacer un mea culpa de sus palabras, sin embargo, enfatizó en lo duro que fue para él ese momento.

Álvaro Ballero se encuentra en el ojo del huracán tras cuestionar la maternidad de Ludmila Ksenofontova, acusándola de dejar de ser mamá cuando volvió a dedicarse al patinaje y trabajó en un circo.

Tras ser acusado de “machista” por redes sociales, el chico reality usó su cuenta de Instagram para retractarse y y pedirle disculpas a la madre de sus hijos.

La disculpa de Álvaro Ballero a Ludmila

“Me equivoqué, nunca dejó de ser mamá”, se lee en la imagen que compartió Ballero hace unas horas en su Instagram.





A modo de justificación, dijo en la descripción: “La rabia, la pena, el luto, todo se mezcló cuando me hablaron del circo, pero me equivoqué , Ludmila nunca dejó de ser mamá”.

Pese a esto, indicó que “nadie sabe lo que pasó en ese tiempo, solo nosotros”, haciendo referencia al momento de su separación en que Ludmila tenía largas horas de trabajo en el circo en un momento que, según Ballero, todos necesitaban contención y ella “no podía estar”.

A modo de cierre, agregó: “Extiendo mis disculpas por eso, pero esos recuerdos abrieron heridas que aún no sanan y no sé si lograré sanarlas”.

El mea culpa de Ballero: