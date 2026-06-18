“Dice que lo sacaron de…”: Álvaro Ballero le pidió perdón a Carla y ella evalúa su salida de la TV tras polémicos dichos

“La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar”, aseguró Álvaro en televisión.

Durante la tarde de este miércoles, Carla Ballero se sinceró tras el conflicto con su hermano, Álvaro Ballero, y reveló que el empresario le pidió disculpas.

Esto luego de que Ballero dijera en televisión: “La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar” y asegurara que en esa época, incluso lo agredió cuando intentó internarla.





¿Carla Ballero se despide de la televisión?

Al respecto, tras días de silencio, Carla conversó con Zona de Estrellas y reveló que Álvaro le pidió disculpas.

“Creo que está super afectado, debe estar super triste también y no me hace feliz verlo así”, señaló Carla.

En esa misma línea, confesó: “Hoy día él me escribió, me habló, me envió un WhatsApp muy largo de audio (…) Me pide perdón, dice que lo sacaron de contexto”.

Sin embargo, la panelista comentó: “Yo le contesté que en el fondo me parecía que… no lo podía comprender, porque igual, ¿por qué decir algo así frente a gente que uno no tiene idea quiénes son? Y frente a todo Chile”.

Ballero se encontraba en un viaje en ese momento, por lo que Carla no obtuvo respuesta: “Espero que estemos bien todos, reconstruir y ya está (…) No quiero que nadie hable mal de él”.

Por otro lado, la situación trajo sus repercusiones, por lo que Carla está evaluando su continuidad laboral en televisión.

“Me cuestiono hoy, después de estos 10-15 días de tanta tristeza, ¿vale la pena que yo viva estas situaciones lamentables y vivir estos momentos si me hacen tanto daño? ¿O seguir trabajando en esto?”, concluyó.