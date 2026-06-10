“Se ha cuidado mucho para que…”: Abogada demandante entregó detalles de la orden de embargo a Carla Ballero

Presuntas direcciones fantasmas, e incluso una vida donde no tiene ni cuentas a su nombre ni bienes materiales, es parte de lo que explicó Lya Rojas, abogada de la demandante.

Este martes se entregaron nuevos detalles respecto de la orden de embargo en contra de Carla Ballero por una presunta deuda laboral con una exasesora del hogar, cuyo nombre es Sandra Navarro.

En ese contexto, Lya Rojas, abogada de la demandante, explicó las gestiones judiciales que se han hecho y a cuánto asciende la deuda.





¿Por qué hay una orden de embargo contra Carla Ballero?

“En este juicio se sancionó con lo que se llama ‘nulidad del despido’ que por cada mes que pase, se va aumentando un mes de sueldo a la deuda. Por eso, la deuda hoy en día está cercana a los 45 millones de pesos”, detalló la abogada en conversación con Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: “Lo que se ha hecho es tratar de embargar bienes a Carla Ballero, todas estas gestiones, sin éxito”.

“Fue un receptor judicial al lugar para embargar los bienes, pero como no se le permitió el acceso, se pidió el auxilio de la fuerza pública”, detalló la abogada.

Por otro lado, la defensa de Sandra aseguró que “si es que no se llega a un acuerdo con la demandada, se puede pedir el remate”.

Según explicó Lya, la demandante llevó a cabo un juicio laboral que resultó a favor de ella y donde se decretó la nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales; es por eso que la deuda tiene un monto tan alto.

“En el proceso nos costó bastante, incluso localizarla y saber dónde estaba”, precisó Rojas, quien acusó que Ballero no entregaba sus direcciones reales a la hora de trabajar con contrato.

“Aparecían direcciones que no estaban vigentes; o sea, ella siempre cuando firmó esos contratos con otros canales puso direcciones que no corresponden a su dirección real, son direcciones fantasmas (…) ella se ha cuidado mucho para que no la podamos ubicar”, señaló.

Además, la demandante habría llegado a un acuerdo con Ballero por el pago de $3 millones de pesos en cuotas, pero la panelista no habría pagado, aumentando el monto de la deuda.

Finalmente, Rojas comentó que Carla no tendría cuentas bancarias a su nombre, lo que dificulta el embargo de dinero, pero el próximo paso a seguir sería la retención de $12 millones de pesos que un canal de televisión tendría que pagarle a Ballero, que aún no se ha hecho efectivo.