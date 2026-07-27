Incluida la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del país

El fenómeno meteorológico podría estar presente en la zona central del país durante toda la jornada del lunes 27 de julio.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en zonas de tres regiones del país.

Se trata de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, regiones que aparte de lluvia podrían recibir actividad eléctrica durante la jornada de este lunes 27 de julio.





DMC emite alerta por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

Inestabilidad atmosférica Desde: La mañana del lunes 27 de julio del 2026

La mañana del lunes 27 de julio del 2026 Hasta: La noche del lunes 27 de julio del 2026

La noche del lunes 27 de julio del 2026 Zonas afectadas: Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (precordillera y cordillera) y O’Higgins (valle, precordillera y cordillera).

Mapa de la zona afectada