Incluida la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del país
El fenómeno meteorológico podría estar presente en la zona central del país durante toda la jornada del lunes 27 de julio.
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en zonas de tres regiones del país.
Se trata de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, regiones que aparte de lluvia podrían recibir actividad eléctrica durante la jornada de este lunes 27 de julio.
DMC emite alerta por probables tormentas eléctricas
- Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
- Desde: La mañana del lunes 27 de julio del 2026
- Hasta: La noche del lunes 27 de julio del 2026
- Zonas afectadas: Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (precordillera y cordillera) y O’Higgins (valle, precordillera y cordillera).