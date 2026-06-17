“Me dolió”: Carla Ballero lanzó lapidaria respuesta a su hermano Álvaro Ballero tras polémicos dichos

“Estaba vagando en la calle, robando para tomar”, fueron parte de las palabras del chico reality. Ante esto, la panelista calificó las declaraciones un “balde de agua fría”.

Carla Ballero abordó públicamente las declaraciones realizadas por su hermano Álvaro Ballero, quien recordó un complejo período de la panelista de televisión.

“Estaba vagando en la calle, robando para tomar”, fueron parte de las palabras del chico reality. En conversación con LUN, Carla reconoció que los dichos de su hermano le provocaron dolor.

“La familia es única y la respeto sobre todo. No voy a faltarles el respeto. No hay más: es mi hermano y lo amo. Todo lo otro es cahuín”, afirmó la comunicadora al ser consultada sobre estas afirmaciones.

“Fue un balde de agua fría”

En la misma entrevista, la panelista admitió el impacto que le provocaron las palabras de Álvaro. “No lo esperaba. Me dolió. Para mí fue un balde de agua fría, no lo entiendo, todavía no lo entiendo ”, sostuvo.

Pese a ello, aseguró que el tiempo le ha permitido procesar lo ocurrido y mirar la situación desde otra perspectiva. “Creo que el tiempo cura todo y me he dedicado a ver cosas que me aporten, de crecimiento, de cómo ver las situaciones difíciles de manera positiva, de aprender”, dijo,

La figura televisiva también reveló que nunca conversó previamente con su hermano sobre este tema. “Es una conversación que tengo que tener con él después”, señaló, en la misma línea indicó que “yo reaccioné porque sentí que esto estaba armado entre él y yo; nada más lejos de la verdad. Nunca una opinión, nunca una pregunta para armar algo”.

“Álvaro es mi hermano. Cada uno tiene su casa, sus propios dramas. Y que la gente lo hable tanto me duele”, expresó la exmodelo.

Finalmente, Carla explicó que uno de los aspectos que más le preocupa es el impacto que esta exposición pueda tener en sus hijos.

“Después de 30 años creo que me he replanteado. Qué triste, qué daño me hace, y más allá del daño que me hace a mí, que soy una mujer grande, son mis hijos. No voy a permitir que se dañe a mis hijos. Estas cosas repercuten en ellos”, concluyó.