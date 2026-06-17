“A nadie le gustan las mentiras”: Expareja de Álvaro Ballero lanza lapidario mensaje en redes sociales

Ante los rumores de posible reconciliación, María José le cerró la puerta tajantemente al chico reality.

Este miércoles, María José Reyes, expareja de Álvaro Ballero, lanzó un lapidario mensaje en redes sociales.

La mujer le cerró la puerta definitivamente al chico reality y aseguró que seguirá adelante con su vida, tras acusar mentiras.





¿Qué dijo la expareja de Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, María José señaló: “Gente linda. Esto es lo último que pondré del tema. No me pregunten más de él. Ya fue”.

En esa misma línea, agregó: “Le deseo felicidad, tranquilidad y que la vida le entregue cosas bonitas siempre. Estoy muy agradecida de lo aprendido”.

“Yo sigo con mi vida. Y como dije una vez por ahí. Como buena libra que soy. Doy vuelta la página y adiós, nunca más”, aseguró la deportista.

Reyes lanzó potentes acusaciones y dio por terminado el mensaje: “A nadie le gustan las mentiras. Y algo así, difícil de perdonar”, cerró.

En el último tiempo, los seguidores de ambos habían especulado una posible reconciliación debido a las constantes publicaciones e interacciones en redes sociales.

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