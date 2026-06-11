“Es plata y punto”: Carla Ballero se sinceró tras orden de embargo en su contra por deuda laboral de $45 millones de pesos

Tras un juicio laboral contra su exasesora del hogar, el tribunal decretó la nulidad del despido e incluso le podrían embargar sueldos.

Durante la tarde de este miércoles, Carla Ballero rompió el silencio y se refirió a la orden de embargo que pesa en su contra.

La acción judicial fue decretada tras un juicio laboral que ganó una exasesora del hogar que trabajó para Carla, a quien le debe una suma que ronda los $45 millones de pesos.





¿Qué dijo Carla Ballero?

Esto, debido a que la demandante, identificada como Sandra Navarro, llevó a cabo un juicio laboral que ganó, donde se decretó nulidad de despido por no pago de imposiciones.

Al respecto, la panelista conversó con Adriana Barrientos en Zona de Estrellas y expuso: “Lo único que me tiene mal es mi hermano. El resto es plata y punto”.

Con esto, Carla se refiere a las declaraciones de su hermano Álvaro en televisión en los últimos días, donde aseguró que la había encontrado vagando y robando para costear su adicción al alcohol, lo que fue desmentido por la panelista.

Minutos más tarde, en Que Te Lo Digo, Ballero le explicó a Paula Escobar que su Sandra trabajó para ella durante 6 meses, pero declinó entregar más detalles puesto que se trata de una acción legal en curso.

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