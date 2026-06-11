“Esto es una puñalada” y “ha roto a nuestra familia”: Carla Ballero arremetió contra Claudia Schmidt tras polémica con Álvaro

Álvaro aseguró en televisión que Carla robaba en las calles para sustentar su adicción al alcohol y Schmidt dijo creer que se trata de un tongo.

Este miércoles, Carla Ballero rompió el silencio y arremetió contra Claudia Schmidt en medio de la polémica que mantiene con su hermano, Álvaro Ballero.

Este último aseguró en televisión que encontró vagando y robando a Carla en la calle para poder costear su adicción al alcohol y Schmidt aseguró que era un tongo.

¿Qué dijo Claudia Schmidt?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Claudia mencionó: “Creo que en realidad ellos están todos pauteados, los Ballero. Entonces, si pienso así, digo: ‘Muy bien’ porque está todo permitido entre ellos”.

En esa misma línea, agregó: “Creo que esto es un negocio familiar donde todos necesitan poder facturar lo máximo posible y están haciendo de sus miserias un show”.

Minutos después, en Que Te Lo Digo, Carla habló por teléfono y expuso: “Me molestó muchísimo (…) A mí que me falten el respeto no me gusta; yo no soy tonguera”.

“La situación que está pasando ahora con mi hermano ha roto a nuestra familia y nos tiene realmente mal. Entonces, que se juegue con algo así, que se rían de algo así, lo siento, pero me duele”, confesó Carla.

La panelista detalló que “no lo estamos pasando bien porque estamos en shock, absolutamente todos” y comentó que fueron sus hijos quienes le avisaron sobre lo que estaba pasando.

“Para mí esto es una puñalada, no les puedo describir lo que ha sido para mí y lo que ha sido para mis papás (…) Mi papá está destrozado, creo que mis papás han sufrido bastante con nosotros como para seguir”, indicó Carla.

La panelista aseguró que Álvaro “me revictimiza” y señaló que “estamos todos en shock, la familia completa. Yo no sé qué medidas vamos a tomar nosotros con respecto a esto”.

“No puedo entender que él nos ponga nuevamente en la palestra de una manera tan negativa, esto no lo enseñaron nuestros papás”, concluyó Ballero.