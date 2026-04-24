¿Pearl Jam en Chile?: Esto dicen los rumores de la fecha de su visita a nuestro país

Los fanáticos de la banda esperan que en las próximas semanas se anuncie su esperado regreso.

Los rumores del regreso de Pearl Jam a Chile tomaron fuerza en los últimos días. Esto luego de que algunos medios de comunicación, conocidos por adelantar las visitas de artistas a Sudamérica, lo confirmaran.

De ser así, la banda liderada por Eddie Vedder pisaría algunos de los escenarios más importantes de la región en los próximos meses.

¿Qué dicen los rumores de la visita de Pearl Jam a Chile?

Las expectativas del regreso de Pearl Jam a nuestro país comenzaron gracias a información entregada por el periodista brasileño Ancelmo Gois.

El reportero del medio O Globo, situó a la banda como uno de los platos fuertes de Rock in Rio.

Próximamente serían anunciados para encabezar el festival, ocupando el espacio que originalmente habría estado reservado para The Cure según comentó el profesional.





Sin embargo, otros reportes indican que los oriundos de Seattle rechazarían la oportunidad para hacer una gira propia en estadios.

El rumoreado tour de Pearl Jam incluiría una parada por un estadio de Santiago de Chile durante el mes de noviembre.

No obstante, ninguna de las dos versiones se ha confirmado y la banda no ha dado mayores indicios de su visita a Sudamérica.

Los fanáticos esperan que en las próximas semanas se anuncie su esperado regreso.