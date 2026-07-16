Cómo ver la señal online de Chilevisión: Sigue EN VIVO toda la cobertura por el sistema frontal

Conoce acá cómo seguir el minuto a minuto del avance del fenómeno meteorológico que mantiene alerta a gran parte del país.

Durante estos días en que el sistema frontal afecte a distintas zonas a lo largo del país, Chilevisión realizará una amplia cobertura de este evento meteorológico en todos sus programas, tanto en sus noticieros como en Contigo en la Mañana y Contigo en Directo.

Una forma fácil y accesible de mantenerse informado sobre este fenómeno, que trae consigo intensas lluvias, fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa y cortes de suministro eléctrico, es seguir nuestra señal online.





¿Cómo ver la señal online de Chilevisión?

Debes visitar la página de Chilevisión. Una vez que te encuentres en el inicio, tendrás que dirigirte hacia la sección “Señal En Vivo” en la parte superior.

Cuando el navegador te direccione hacia la señal online, aparecerá un reproductor al que deberás dar click en “Play” y listo.

¿Cómo utilizar la app MiCHV?

La app de Chilevisión es de carácter gratuito y es compatible con dispositivos iOS y Android, lo que permite que el contenido sea accesible para todos los usuarios.

Para acceder a las señales en vivo de Chilevisión en tu celular, solo debes seguir estos 3 pasos:

Ingresar a tu App Store o Google Play Buscar MiCHV en el catálogo gratuito Descargar MiCHV



Sin embargo, también se puede la app utilizar a través de su sitio web MiCHV.cl, que cuenta con la señal online y en el canal de CHV Noticias en Youtube, donde se está realizando una cobertura especial sobre el sistema frontal.