Fueron captados juntos: Aseguran que Mauricio Jürgensen tendría romance con conocida actriz nacional

El periodista Pablo Candia aseguró que se encontró con la pareja caminando por Santiago. “Me lo habían dicho algunas personas. Yo había visto algunos comentarios bien coquetos”, afirmó.

Un nuevo romance remece al espectáculo nacional. Se trataría de la relación amorosa que mantendría Mauricio Jürgensen con una reconocida actriz chilena.

“Me lo habían dicho algunas personas. Yo había visto algunos comentarios bien coquetos, bien amorosos, de pareja o de estar conociéndose, hasta que me los topé“, afirmó el periodista Pablo Candia, quien compartió una foto de Mauricio junto a su nueva conquista.





El nuevo romance de Mauricio Jürgensen

Según reveló el periodista, Jürgensen estaría saliendo con Luciana Echeverría, quien saltó a la fama en la serie Karkú y continuó desarrollando una carrera en cine, teatro y televisión.

El panelista de Plan Perfecto corroboró que “se comentan las publicaciones en Instagram” y que “han pasado fin de semana juntos”. Incluso, existen fotos en redes sociales en el mismo lugar, donde se dejan cariñosos comentarios.

“Le escribí a Mauricio. Me contestó muy educado, por supuesto, pero cuando le hago la pregunta desapareció. Y a Luciana también la contacté, pero ni siquiera me leyó”, cerró Candia.

Cabe recordar que la última relación mediática del periodista y músico fue con la también actriz Mariana Derderián, cuyo romance finalizó a comienzos de 2024.

Revisa las fotos acá: