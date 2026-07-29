Balance Senapred: Más de 13 mil personas siguen aisladas tras sistemas frontales y cinco continúan desaparecidas

Senapred dio cuenta de los daños entre las regiones de Atacama y La Araucanía producto del sistema frontal que afectó a gran parte del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance de las afectaciones provocadas por el sistema frontal que se ha desarrollado entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

De acuerdo a lo informado en el último reporte, un total de 13.853 personas permanecen aisladas debido a problemas de conectividad derivados de las intensas lluvias.

La región de Coquimbo concentra la mayoría de los casos con 12.890 personas aisladas, seguida por Valparaíso (653), Atacama (250), O’Higgins (58) y la región Metropolitana (2).





Más de 16 mil damnificados

El informe de Senapred también dio cuenta de 16.171 personas damnificadas a nivel nacional, siendo nuevamente la región de Coquimbo la que concentra la mayor cantidad con 13.070 personas.

Más atrás le siguen Valparaíso (878), Biobío (835), Atacama (403), Región Metropolitana (341), La Araucanía (307), Ñuble (196), O’Higgins (96) y Maule (45).

Por otra parte, se contabilizaron 482 personas albergadas, mientras que otras cinco permanecen desaparecidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

El número de fallecidos asociados a la emergencia por los sistemas frontales se ha mantenido en 13.