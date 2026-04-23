23/ 04/ 2026 22:25

EXCLUSIVO | Secuestro en Estación Central: Revelan video de captores pidiendo dinero a esposo de la víctima

Cerca de 20 horas permaneció secuestrada la mujer comerciante que fue interceptada este miércoles por delincuentes cuando regresaba a su hogar junto a su marido en la comuna de Estación Central. Las cámaras de seguridad captaron el momento del secuestro y Chilevisión Noticias pudo acceder a uno de los registros de los captores en el que exigieron un pago por el rescate. “Mientras usted colabore, todo va a estar bien”, se escucha en el audio que enviaron al marido de la víctima.