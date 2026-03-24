Matthei reacciona al alza de combustibles y llama a cortar “gastos políticos” y “cerrar embajadas”

La excandidata presidencial utilizó su cuenta de X para manifestar su preocupación por el aumento histórico que tendrá el precio de los combustibles. En su escrito, cuestionó las medidas de Hacienda y llamó a “cortar gastos políticos”.

Durante la mañana de este martes, Evelyn Matthei reaccionó a la alza histórica que tendrá el precio de los combustibles en nuestro país desde este jueves 26 de marzo.

A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial aseguró que “me duelen en el alma las medidas“, haciendo referencia a las decisiones tomadas por el gobierno de José Antonio Kast y comunicada por el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz.

En la misma línea, la militante de la UDI indicó que para ella, la solución está en “hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos“.





Evelyn Matthei cuestiona medidas del gobierno y llama a cerrar embajadas

Matthei comenzó argumentando que “el alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes“.

“Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable“, agregó en medio de la discusión por la falta de recursos en las arcas fiscales para abordar esta alza.

Finalmente, la exministra del Trabajo fue enfática en señalar que “debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”.