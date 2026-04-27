Balacera en Pudahuel: Un delincuente que robó camión fue abatido a disparos por Carabineros

El hecho ocurrió en avenida Laguna Sur con Laguna Negra, donde el tránsito se encuentra con corte total. Un segundo sujeto fue capturado.

Un delincuente terminó fallecido producto de disparos en la comuna de Pudahuel, mientras huía en un camión que había sido robado en la comuna de Huechuraba.

El hecho ocurrió en avenida Laguna Sur con Laguna Negra, donde el tránsito se encuentra con corte total.





En el programa Contigo En La Mañana se informó de manera preliminar que Carabineros disparó en reiteradas oportunidades, impactando a un presunto antisocial que terminó fallecido.

De acuerdo a información de vecinos, eran dos las personas que viajaban en el camión y el otro individuo habría sido detenido por los uniformados.

ALERTA DE TRÁNSITO (11:50). CORTE TOTAL de tránsito en Av. Laguna Sur con Laguna Negra, debido a procedimiento policial ampliado. Recomendamos no transitar hacia este punto durante las próximas horas. Opte alternativa #Pudahuel pic.twitter.com/CICLEeuutz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 27, 2026

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