Skar revela el destino y con quién viajará tras ganar la gran final de Fiebre de Baile - Chilevisión

Skarleth Labra se consagró como ganadora de Fiebre de Baile. La exparticipante de Gran Hermano se quedó con la final tras obtener el 43% de los votos del público.

Este triunfo, le permitió a la joven ganar 20 millones de pesos y un viaje para dos personas auspiciado por Masai Travel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En conversación con CHV Noticias, Skar contó qué hará con el monto, dónde viajará y con quién. "Los $20 millones los voy ahorrar para el sueño de la casa propia o un departamento… Y con el viaje me voy con mi mamita al caribe o a una playita, había pensado ir a Europa, pero sería muy cansador, así que mejor descansar a la playa y relajarme", afirmó.

Por último, se le preguntó si le gustaría ser ligada a la televisión. "Sí. Siempre voy a estar en redes sociales porque me encanta hacer contenido para la gente y estar conectada con ellas. Estoy estudiando periodismo y me gustaría ser comunicadora en algún programa de televisión", manifestó.