Skar revela el destino y con quién viajará tras ganar la gran final de Fiebre de Baile - Chilevisión

05/02/2026 16:11

Skar revela el destino y con quién viajará tras ganar la gran final de Fiebre de Baile

En conversación con CHV Noticias, la exparticipante de Gran Hermano contó qué hará con los $20 millones y el viaje para dos personas.

Skarleth Labra se consagró como ganadora de Fiebre de Baile. La exparticipante de Gran Hermano se quedó con la final tras obtener el 43% de los votos del público.

Este triunfo, le permitió a la joven ganar 20 millones de pesos y un viaje para dos personas auspiciado por Masai Travel. 

En conversación con CHV Noticias, Skar contó qué hará con el monto, dónde viajará y con quién. "Los $20 millones los voy ahorrar para el sueño de la casa propia o un departamento Y con el viaje me voy con mi mamita al caribe o a una playita, había pensado ir a Europa, pero sería muy cansador, así que mejor descansar a la playa y relajarme", afirmó. 

Por último, se le preguntó si le gustaría ser ligada a la televisión. "Sí. Siempre voy a estar en redes sociales porque me encanta hacer contenido para la gente y  estar conectada con ellas. Estoy estudiando periodismo y me gustaría ser comunicadora en algún programa de televisión", manifestó. 

