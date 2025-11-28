 Hallaron su cuerpo con mordidas: Ciclista murió tras ser atacado por jauría de perros en Copiapó - Chilevisión
28/11/2025 18:11

Hallaron su cuerpo con mordidas: Ciclista murió tras ser atacado por jauría de perros en Copiapó

El cadáver fue encontrado por testigos. Ahora, está siendo sometido a exámenes por parte de la Brigada de Homicidios para determinar su data de muerte, causa e identidad.

Publicado por CHV Noticias

La Brigada de Homicidos de la PDI se encuentra investigando el hallazgo del cadáver de una persona en la Cuesta Cardones de Copiapó, en la región de Atacama.

Fueron testigos quienes dieron aviso de la macabra escena, lo que de inmediato activó los protocolos y propició la llegada de personal policial.

De acuerdo a la información dada a conocer por el fiscal Sebastián Coya, la víctima corresponde a un ciclista que fue atacado por una jauría de perros.

"La Fiscalía SACFI ECOH Atacama tomó conocimiento de que en la Ruta C-400, camino a Vallenar, en combinación con la Ruta 5 Norte, se encontraba un fallecido producto de unas mordidas de perro", dijo.

A raíz de esa situación, "personal de la Brigada de Homicidios y personal SACFI de Atacama concurrieron al sitio del suceso y se pudo constatar la veracidad de los hechos denunciados por testigos".

Según detalló el persecutor, la primera diligencia, un examen del cuerpo, fue encargada a la Brigada de Homicidios. Esto, con el objetivo de determinar su causa y data de muerte.

En esa línea, el fiscal Coya afirmó que el fallecido corresponde a un hombre adulto. "Estamos realizando las diligencias tendientes a la identificación de este", concluyó.

