Balacera dejó un muerto y dos heridos en Estación Central: Investigan rencilla entre clubes - Chilevisión

28/12/2025 10:24

Balacera dejó un muerto y dos heridos en Estación Central: Investigan rencilla entre clubes

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 2 de la mañana entre avenida Las Rejas con calle Aysén. Las autoridades investigan un posible conflicto previo al ataque.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La madrugada de este domingo se registró una balacera que dejó un muerto y dos heridos en la comuna de Estación Central.

Por causas que están en investigación, se produjo un ataque armado en la intersección de avenida Las Rejas con calle Aysén.

Se informó que a eso de las 2:30 horas, tres sujetos ingresaron con heridas de impactos balísticos a un recinto asistencial cercano.

La víctima fatal corresponde a un joven de 18 años, mientras que los heridos fueron identificados como una mujer de 23 y un adolescente de 17 años.

Indagan rencilla previa

De manera preliminar, se indaga una rencilla previa entre clubes deportivos del sector que pudo haber dado origen al enfrentamiento.

La Brigada de Homicidios de la PDI y un equipo de la Fiscalía ECOH quedaron a cargo de las pericias para esclarecer los hechos.

