“Momento soñado”: Joaquín Méndez reveló el sexo de su bebé con tierno video en redes sociales - Chilevisión

La pareja compartió la noticia con una emotiva publicación en Instagram, donde usaron pintura para dibujar sobre el vientre de la odontóloga.

La tarde de este domingo Joaquín Méndez junto a su pareja, Amanda Martínez, revelaron que están esperando un niño, esto mediante una tierna publicación de Instagram.

El video mostraba cómo Martínez cubría, junto al animador, su vientre con pintura azul, haciendo alusión a que tendrían un niño.

La publicación fue acompañada por la descripción: "De Tinder al momento soñado, ¡ahora ayuden con el nombre!, dale".

Hay que recordar que la pareja se conoció a través de la aplicación de citas, y desde ese entonces llevan tres años de relación.

Mira la publicación a continuación: