“Hoy gozo de mi libertad feliz”: Ronny “Dance” le respondió por primera vez a Cathy Barriga tras acusaciones de violencia - Chilevisión

Ronny Munizaga, más conocido como Ronny "Dance", y quien está radicado en Estados Unidos, es uno de los invitados al programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Este viernes y por las distintas plataformas de Chilevisión se podrá disfrutar de un nuevo capítulo de Podemos Hablar con la conducción de Diana Bolocco.

El programa comenzará con una íntima entrevista a María José Prieto, quien se refiere a las acusaciones de Raffaella Di Girolamo en contra de su esposo Cristian Campos.

Otras confesiones que causarán impacto serán las de Ronny Munizaga, más conocido como Ronny "Dance", quien por primera vez le responde a su expareja Cathy Barriga.

"Hoy gozo de mi libertad feliz"

El exMekano, quien lleva varios años fuera de Chile, ya que está radicado en New Jersey, Estados Unidos, abordó su exrelación con Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno por las imputaciones que mantiene por su periodo en la alcaldía de Maipú.

"Creo que si se comprueban (acusaciones), claramente tiene que ser condenable por todos esos hechos que sucedieron, porque vemos como están las situaciones en cada municipalidad y es lamentable que se hayan destinado dinero a otras cosas y no a los problemas que realmente están ocurriendo", declaró.

A Ronny también se le preguntó por las graves acusaciones de violencia que emitió Barriga y que habrían ocurrido durante su relación en Mekano.

"Mi familia fue la que lo pasó más mal con todo eso. Yo lo niego absolutamente, siempre sentí que no tenía ni debía de qué defenderme. Yo como consecuencia seguí trabajando como cinco años más (Mekano) y hoy gozo de mi libertad feliz", finalizó Munizaga, quien no perdió la oportunidad para lanzar un dardo a la imputada exalcaldesa.

Además, aparte del exMekano y María José Prieto, en el programa estará invitado el humorista Gustavo Becerra y habrá una nueva rutina de Yerko Puchento.