Cecilia Gutiérrez revela orden de arresto contra emblemático excantante de Rojo por deuda de pensión alimenticia - Chilevisión

El excantante de Rojo estaría en la mira de la justicia por una deuda de pensión de alimentos, reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.

La comunicadora dio a conocer la información en su podcast Bombastic, espacio en el que entregó más detalles sobre el caso que rodea al emblemático exparticipante de Rojo.

Así, la periodista indicó que "el 20 de agosto pasado se despachó una orden de arresto nocturno en contra de Juan David Rodríguez, cantante de Rojo, por adeudar pensión alimenticia de su hijo hasta agosto de este año".

"Ha sido bien complejo ese caso (...) estaba con su pareja, luego se provocó un quiebre y él como que desconoció esta paternidad. Hizo demandas para saber si era papá o no", complementó.

La última aparición de Juan David Rodríguez

La última aparición de Juan David Rodríguez data de marzo de este año, concretamente tras el fallecimiento y durante el funeral de Tommy Rey.

Recordemos que el músico interpretó el Ave María frente al féretro del fallecido "Rey de la Cumbia", lo que dio lugar a cuestionamientos sobre su relación con ícono chileno.

"Fue un gran amigo de mi padre. Con el tiempo crecí y tuve la bendición de ser muy cercano", dijo en esa oportunidad.