Revelan teloneros de primera y segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Chile: Domingo será sorpresa - Chilevisión

La estrella urbana del momento quiso darle la oportunidad a 3 artistas nacionales para que telonearan sus shows en nuestro país.

En conversación con La Junta+, Daniel Merino, entertainment manager de la productora Bizarrro, anunció que el cantante puertorriqueño Bad Bunny solicitó artistas que necesitaran visibilidad y que fueran mujeres para ser sus teloneras en sus shows del 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional.

Merino reveló que los primeros días serán Anttonias (viernes) y Katteseye (sábado), sin embargo, el del domingo se mantendrá en secreto para alimentar la expectación.

¿Quiénes son Anttonias?

Anttonias es un grupo emergente nacional de rock alternativo, encabezado por la líder Antonia Holzapfel junto a cuatro músicos que la acompañan. Su canción más popular tiene 1 millón de vistas en Youtube y se titula "Atado a tu sentimiento", además, el quinteto debutará este año en la próxima edición del Lollapalooza.

¿Quién es Katteyes?

Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, es una joven promesa de la música urbana chilena, que cuenta con virales hits como "Ponte Lokita", junto a Kidd Voodoo, y "Todo ke ver" con Jere Klein.