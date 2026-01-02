“¿Estuvo tres años a dos bandos?”: Revelan que Miguelo habría sido infiel a Andrea Yarur - Chilevisión

Además, Cecilia Gutiérrez reveló que sumado a la infidelidad, habría problemas de dinero que terminaron por quebrar el matrimonio entre Miguelo y Andrea.

Cecilia Gutiérrez destapó este jueves las razones del quiebre matrimonial entre Andrea Yarur y Miguelo a un año de contraer nupcias.

La periodista aseguró que existen problemas de dinero y también una infidelidad por parte de Miguelo, lo que tendría "muy mal" a Andrea Yarur.

¿Qué pasó entre Miguelo y Andrea Yarur?

"No solo hubo infidelidad, según lo que me dicen, sino que también habría ahí unos líos de plata. Él habría sido infiel", expuso Cecilia Gutiérrez en el último capítulo de Bombastic, su podcast en Youtube.

En esa misma línea, agregó: "Ella está súper mal, estaba muy enamorada (...) Llevaban por lo menos seis años de relación. Terminaron y terminaron super mal".

Aunque la periodista aclaró que se desconoce quién es la persona con la que Miguelo habría sido infiel, también reveló que una expareja del cantante la contactó para entregar una impactante información.

"A raíz de esta historia me contactó la otra ex de Miguelo y Pamela estuvo con él 8 años. Dice que terminaron en el 2022, pero Miguelo en todas las entrevistas ha dicho que él empezó con Andrea en el 2019", reveló.

Finalmente, Pablo Candia, quien era invitado en este capítulo, quedó impactado con la información y concluyó: "¿O sea que estuvo tres años, más o menos, a dos bandos?".

