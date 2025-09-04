 “Estábamos destinadas”: Joven se hizo viral tras contar emotiva coincidencia en su adopción - Chilevisión
04/09/2025 17:37

“Estábamos destinadas”: Joven se hizo viral tras contar emotiva coincidencia en su adopción

Valentina Briceño fue adoptada al nacer y emocionó a cientos de internautas con la historia de cómo llegó a su familia.

Publicado por CHV Noticias

Una joven se hizo viral en TikTok tras dar a conocer la emocionante historia de su adopción y la de su hermano menor.

Valentina Briceño, una joven que fue adoptada al nacer, relató el proceso de cómo se conocieron sus padres, cómo llegó a su familia y cómo ha sido vivir en un grupo familiar en que ambos hijos fueron adoptados.

El video, que acumula más de 16 mil me gusta en la red social, recibió cientos de comentarios de usuarios emocionados con su historia, y de personas que han vivido o están atravesando procesos de adopción.

Joven emocionó con su historia de adopción

Este es un tema muy bonito del cual me encanta hablar, pero yo cuando chica sufrí mucho, pero por terceras personas que no entienden que la adopción es uno de los gestos más hermosos que existen en la vida”, partió relatando.

Según contó, sus padres decidieron adoptar luego de sufrir la pérdida de un embarazo, y después de un proceso de más de 5 años, consiguieron adoptarla.

“El 25 de septiembre del 2003 mi mamá decide llamar a su asistente social preguntándole que ella había amanecido con un instinto raro, con una sensación rara de... ya soy mamá”, explicó.

Pese a que la respuesta de la asistente social fue negativa, posteriormente, “una semana exacta después de su llamado llaman a mi mamá y la asistente social le dice: tengo la excelente noticia, tu hija ya nació”.

“Llegando allá le informaron que yo había nacido el 24 de septiembre a las 9.15 de la mañana y esto va a hacer la historia mucho más loca: Yo y mi mamá estamos de cumpleaños el mismo día y nacimos a la misma hora. 24 de septiembre a las 9.15 de la mañana”, continuó.

“Me emociona mucho, porque literalmente somos la una para la otra. Estábamos destinadas a estar juntas”, confesó.

Revisa la historia completa

@valebricennoo

gracias por tanto amor❤️

♬ sonido original - valentina

