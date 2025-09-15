 Reggaetón en el Vaticano: Karol G deslumbró en histórica presentación en la Plaza de San Pedro - Chilevisión
15/09/2025 14:09

Reggaetón en el Vaticano: Karol G deslumbró en histórica presentación en la Plaza de San Pedro

La cantante colombiana se presentó durante la jornada del día sábado en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Publicado por CHV Noticias

Karol G fue la estrella latina que representó a nuestro continente en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana que congregó a artistas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend en Roma. 

Bajo un vestido negro con piedras incrustadas, la colombiana se posicionó en la Plaza de San Pedro del Vaticano e interpretó "Mientras me curo del cora" de su álbum "Mañana será bonito".

Durante la misma noche, la "bichota" sorprendió a su fanaticada tras cantar a dueto junto a Andrea Bocelli una de sus canciones más conocidas.

Karol G realiza histórica presentación en el Vaticano

En cosa de minutos, la cantante oriunda de Medellín hizo bailar a cada uno de los asistentes que llegaron a la Basílica de San Pedro para presenciar el espectáculo. 

Acompañada de un numeroso coro, Karol G se mantuvo fiel a sus raíces, llevando el ritmo de reggaetón y caribeño al Vaticano. Latinoamericanos que se encontraban en el lugar alzaron sus banderas y aplaudieron durante la presentación. 

Una fiesta de la interculturalidad, en la que la bichota destacó e hizo historia tras cantar "Vivo por ella" junto a Andrea Bocelli. 

