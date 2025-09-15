Reggaetón en el Vaticano: Karol G deslumbró en histórica presentación en la Plaza de San Pedro - Chilevisión

La cantante colombiana se presentó durante la jornada del día sábado en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G fue la estrella latina que representó a nuestro continente en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana que congregó a artistas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend en Roma.

Bajo un vestido negro con piedras incrustadas, la colombiana se posicionó en la Plaza de San Pedro del Vaticano e interpretó "Mientras me curo del cora" de su álbum "Mañana será bonito".

Durante la misma noche, la "bichota" sorprendió a su fanaticada tras cantar a dueto junto a Andrea Bocelli una de sus canciones más conocidas.

Karol G realiza histórica presentación en el Vaticano

En cosa de minutos, la cantante oriunda de Medellín hizo bailar a cada uno de los asistentes que llegaron a la Basílica de San Pedro para presenciar el espectáculo.

Acompañada de un numeroso coro, Karol G se mantuvo fiel a sus raíces, llevando el ritmo de reggaetón y caribeño al Vaticano. Latinoamericanos que se encontraban en el lugar alzaron sus banderas y aplaudieron durante la presentación.

Una fiesta de la interculturalidad, en la que la bichota destacó e hizo historia tras cantar "Vivo por ella" junto a Andrea Bocelli.