Mariana Derderián reveló origen del homenaje de Manuel García a su hijo: “Alguna vez se lo...” - Chilevisión

28/09/2025 11:11

La actriz había enviado tiempo atrás el audio de su hijo cantando dicha canción al manager de Manuel García; sin embargo, nunca imaginó que el artista nacional lo iba a escuchar.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Mariana Derderián reveló todos los detalles sobre el emotivo homenaje que el cantante Manuel García hizo en honor a Pedro, su hijo que murió en 2024.

El cantante reprodujo un audio del hijo de Mariana cantando su canción "El Reproche", como una forma de antesala a su interpretación en un gesto que llenó de emoción a los presentes.

La historia detrás del homenaje de Manuel García

"Fue absolutamente sorpresa (...) Manuel, con un corazón gigante, muy presente, muy empático, sensible también, generó este momento mágico que de verdad es sobrecogedor, es una sensación que desborda el alma", señaló Mariana en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Alguna vez se lo mandé a su manager (el audio), hace tiempo, de manera muy privada, para decirle: Manuel, te quiero agradecer. Tú no sabes lo importante que eres para mi familia (...) fue una sorpresa gigante, preciosa, jamás pensé que lo iba a escuchar".

"Mi hijo tiene una voz preciosa. Va a ser su único concierto en este plano, pero va a ser mi concierto favorito para el resto de mi vida", confesó la actriz.

Derderián tuvo la oportunidad de reunirse con el cantante después del show y agradecerle el gesto: "Un momento único que sin duda para mí va a quedar para siempre en el alma", concluyó.

