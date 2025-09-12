“Lo puedo encontrar”: Mariana Derderián recordó a su hijo con emotiva reflexión sobre la muerte - Chilevisión

Durante su podcast Elige a tu vieja, la actriz emocionó a sus seguidores tras afirmar que "no le tengo nada de miedo a la muerte".

Mariana Derderián conmovió a sus seguidores con una reflexión sobre la muerte, poco más de un año del trágico incendio que le quitó la vida a su hijo Pedro, de seis años.

Durante su podcast Elige a tu vieja, conducido junto a la actriz Ignacia Baeza, Derderían afirmó que "le tenía miedo a la muerte, hoy día le tengo mucha curiosidad, o sea que me importa bien poco eso y desde ahí estoy dispuesta a asumir más riesgo".

"No sé si es una tontera, pero en el fondo tengo un hijo aquí, tengo un hijo allá (...) No le tengo nada de miedo a la muerte, tampoco es que tenga unas ganas locas de morirme", expresó la actriz.

En ese sentido, señaló que "quiero ir a estar con él (Pedro) a verlo, creo que lo puedo encontrar. Entonces sí, ese miedo lo perdí, absolutamente".

La reflexión de Mariana Derderián sobre la muerte

Luego, Mariana indicó que "ser madre es exponerte a una cantidad de miedo que tú no estabas expuesta antes de ser madre".

"Si yo no tengo qué comer, me importa un pepino. Si mi hijo no tiene qué comer... Me da terror si no le puedo dar un techo, si no le puedo dar educación", comentó Derderián.

"Que a tu hijo le hagan bullying", sumó Baeza, a lo que su compañera de podcast agregó las "primeras penas de amor".

La reflexión de la actriz generó varias reacciones en Instagram, donde usuarios dejaron comentarios como "qué bellas palabras", "siento lo mismo", "claro que lo encontrarás" y "gran madre", entre otros.