"El silencio...": Mariana Derderian llama a Don Francisco a intervenir ante matanza de niños en Gaza - Chilevisión

La actriz utilizó su Instagram para hacerle un llamado a Don Francisco, y lo invitó a pronunciarse ante conflicto en Gaza.

Este viernes, Mariana Derderian le envió un mensaje a Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, para que se pronuncie ante el conflicto armado en la franja de Gaza.

La actriz utilizó sus redes sociales para realizar la petición al animador, indicando que "hay que ser valiente para expresarlo".

"El silencio nos hace cómplices"

La actriz comenzó el video señalando que “muchos días he pensado si hago este video o no, porque en algún lugar me da miedo, pero después me di cuenta y dije: A mí, me da más miedo dejar de hacer las cosas por miedo. Y yo no quiero ser cómplice, porque el silencio nos hace cómplices de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza“.

“Y no se me ocurrió mejor idea que invitarte a ti, Mario, Don Francisco, para que tú fueras, como gran comunicador de este país, como la persona que tiene el legado que vas a dejar que es la Teletón, porque sé que te importan los niños y no solamente los de Chile, también imagino que te importan los niños de todo el mundo”, agregó.

Derderían continuó indicando que “hemos visto en muchísimos países a muchas personas judías que marchan con la cara de niños palestinos, pidiendo que paren por favor este genocidio, que por favor, basta”.

“Dime que no sería lindo, Mario, de verdad, que aparecieras tú... Que si tú lo dices, por chorreo para abajo lo van a empezar a decir todos los comunicadores y que saliéramos a protestar. Porque es imposible que el mundo esté callado y que seamos todos testigos y cómplices a la vez de esta brutalidad”, manifestó.

La actriz le preguntó "cómo esto no te va a hacer vibrar, cómo esto no te va a volver loco, cómo esto no te va a hacer querer levantar una banderita blanca y que nos sumemos todos en esta marcha preciosa que se viene”.

“Por último, para que nos sintamos orgullosos de que no hicimos vista gorda. Por último, para saber que estamos del lado correcto de la historia y que no nos es indiferente el dolor ajeno. Así que te invito a que invites, tú, porque sé que eres solidario, porque sé que eres empático, porque todos los chilenos lo sabemos desde hace mucho tiempo... Así que, quién mejor que tú para contagiarnos”, finalizó.

Este llamado se enmarca en medio de la matanza desatada en Gaza, donde, según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 55.000 palestinos han perdido la vida debido a los ataques israelíes.