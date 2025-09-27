“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García - Chilevisión

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,
Este sábado, Mariana Derderián utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente a Manuel García, quien rindió un emotivo homenaje a Pedro, el hijo de la actriz que murió en mayo de 2024.
Durante el show que el cantante llevó a cabo este viernes, utilizó un audio donde Pedro aparece cantando su canción "El Reproche" y luego dedicó dicha interpretación al pequeño y su madre.
"Ayer fue un día para enmarcar en mi vida. Ayer fue un día que me dejó dando vueltas por Santiago, manejando sin rumbo, llorando, feliz, llena de contradicciones y Manuel, te quiero agradecer por el homenaje que le hiciste ayer a mi hijo Pedro... te quiero mucho", expresó Mariana visiblemente emocionada.
Luego, mostró un extracto del show donde Manuel habla de cómo la música conecta a las almas y con ello también los recuerdos, para luego mostrar un audio del pequeño Pedro cantando "El Reproche".
"Sé lo difícil que es sanar en soledad. Lo que no sabía y nunca imaginé es cuan maravilloso puede ser cuando un alma de corazón gigante honra lo más sagrado que podemos tener los seres humanos", señaló Mariana.
En esa misma línea, escribió: "Ayer, a 1 año, 4 meses y 18 días de haber partido, mi hijo dio su único concierto de la mano de un hombre sensible e inmenso: Manuel García".
Finalmente, la actriz agradeció al público presente durante la función y concluyó: "Les comparto su voz a ustedes también y su esencia musical porque siempre canta conmigo".