“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García - Chilevisión

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

Este sábado, Mariana Derderián utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente a Manuel García, quien rindió un emotivo homenaje a Pedro, el hijo de la actriz que murió en mayo de 2024.

Durante el show que el cantante llevó a cabo este viernes, utilizó un audio donde Pedro aparece cantando su canción "El Reproche" y luego dedicó dicha interpretación al pequeño y su madre.

Manuel García rindió homenaje a hijo de Mariana Derderián

"Ayer fue un día para enmarcar en mi vida. Ayer fue un día que me dejó dando vueltas por Santiago, manejando sin rumbo, llorando, feliz, llena de contradicciones y Manuel, te quiero agradecer por el homenaje que le hiciste ayer a mi hijo Pedro... te quiero mucho", expresó Mariana visiblemente emocionada.

Luego, mostró un extracto del show donde Manuel habla de cómo la música conecta a las almas y con ello también los recuerdos, para luego mostrar un audio del pequeño Pedro cantando "El Reproche".

"Sé lo difícil que es sanar en soledad. Lo que no sabía y nunca imaginé es cuan maravilloso puede ser cuando un alma de corazón gigante honra lo más sagrado que podemos tener los seres humanos", señaló Mariana.

En esa misma línea, escribió: "Ayer, a 1 año, 4 meses y 18 días de haber partido, mi hijo dio su único concierto de la mano de un hombre sensible e inmenso: Manuel García".

Finalmente, la actriz agradeció al público presente durante la función y concluyó: "Les comparto su voz a ustedes también y su esencia musical porque siempre canta conmigo".

Revisa la historia de Instagram: