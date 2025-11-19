 “¡Eso es una reina!”: Gesto de Inna Moll con su par de Cuba en Miss Universo 2025 sacó aplausos en redes - Chilevisión
19/11/2025 16:05

“¡Eso es una reina!”: Gesto de Inna Moll con su par de Cuba en Miss Universo 2025 sacó aplausos en redes

Durante la presentación de los trajes típicos del certamen, la representante de nuestro país se percató de un problema que resolvió con una muestra de compañerismo que no pasó desapercibido.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles Inna Moll causó revuelo tras un gesto de compañerismo durante la presentación de trajes típicos hacia Lina Luaces, la representante de Cuba en el Miss Universo 2025.

La acción fue ampliamente aplaudida, tanto en el escenario del Miss Universo como en redes sociales e incluso fue compartido por el missólogo Leo Baeza.

El aplaudido gesto de Inna Moll en Miss Universo 2025

Tras finalizar la presentación de trajes típicos, todas las candidatas se formaron sobre el escenario para que se apreciaran bien los atuendos de cada una de ellas.

En ese contexto, Inna Moll se percató que Miss Cuba había quedado atrás de todas sus compañeras, y solo podía verse su cara, por lo que se hizo hacia atrás y la invitó a tomar su lugar, a fin de mostrar su traje como todas las demás candidatas.

La cubana pasó al frente y le tomó la mano a la candidata chilena para que ambas se quedaran en el reducido espacio, pero la representante de Chile retrocedió de todos modos, para que el traje de su compañera se viera en su totalidad y luego saludó al público que vitoreó el momento.

"Era Inna y ella le dio su lugar a Cuba para que ella se pudiera lucir ¡Qué bella, qué bella Inna, muy bien, muy bien!", expresó Leo en sus redes sociales y luego agregó: "¡Eso es una reina de verdad, orgulloso de nuestra queen! (sic)"

El registro ya cuenta con más de 42.000 likes y supera los 1.800 comentarios, entre los que destacan: "Soy cubano y ya amaba a Inna, ahora la amo más", "Es la mejor", "Es hija de uno de los países más solidarios, la solidaridad la llevamos en la sangre" y "Me salieron lágrimas de emoción y orgullo".

Revisa la publicación de Instagram:

