“No me importa”: Alessia impactó al realizarse retoque estético a los 23 años - Chilevisión

La ex participante de Gran Hermano Chile publicó un video en su cuenta de Instagram contándole a sus seguidores que se inyectó botox.

Alessia Traverso sorprendió a sus seguidores al contar que se sometió a un procedimiento estético a sus 23 años.

Según consignó Página 7, la exGran Hermano Chile compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Tengo 23 años y me vine a poner bótox, y antes de que me juzguen, no me importa, porque ya le hice caso a mucha gente que me dijo 'no, Ale, no lo hagas, estás muy joven', relató la joven.

Sin embargo, argumentó que debido a eso, ahora tiene una línea de expresión que mostró en el video."¡Y yo soy una persona demasiado expresiva!", agregó.

En esa línea, Alessia explicó que "he visto famosas que dicen 'yo me vengo poniendo (bótox) desde los 23' y tienen la piel perfecta, así que este es el momento".

"Esto no tiene volumen, no es como que me vayan a cambiar las facciones, la expresión solo se va a reducir un poco", aseguró la exGran Hermano Chile.

"No queremos que se marquen antes de tiempo, así que, si podemos prevenir, mejor", finalizó.