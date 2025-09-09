Karla Melo celebró el “mejor regalo” de cumpleaños: “Ya no hay cáncer en mi cuerpo” - Chilevisión

En el día de su cumpleaños, la actriz y cantante recibió los resultados de su última biopsia. "Aún asimilando todo. Mañana sabré qué más decir", declaró este 9 de septiembre.

Karla Melo emocionó a sus seguidores este martes tras entregar una positiva noticia sobre su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo.

"El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que YA NO HAY CÁNCER EN MI CUERPO", partió diciendo la actriz en su cuenta de Instagram.

"Gracias, vida; gracias, Dios, gracias a todas las personas que me rodean que han sido fundamentales y especiales en este camino", agregó después.

Asimismo, la también cantante sinceró que está "aún asimilando todo! Mañana sabré qué más decir! GRACIAS!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ".

Tras la publicación, Karla Melo generó una ola de comentarios en la mencionada red social. "Qué alegría más grande", "hay que celebrarte", "el mejor regalo del mundo" y "felicidades sobreviviente", fueron parte de las reacciones.

La lucha de Karla Melo contra el cáncer

Este mensaje de Karla Melo llega después de varios meses de quimioterapias y una operación que se realizó en agosto.

"La operación fue una mastectomia parcial y aunque el tumor haya desaparecido se hace igual, ahora queda esperar el resultado de esa biopsia", indicó la semana pasada en un posteo.

Cabe mencionar que, en enero de este año, la cantante recibió el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, en etapa 1.

Desde ese momento, eligió mostrar su dolor con total sinceridad y visibilizar el proceso que atraviesa con profunda humanidad.

A través de sus redes sociales, Karla también narró con crudeza los efectos de la quimioterapia. “Emocionalmente es duro, es impactante… te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo“, reflexionó sobre la caída del cabello.

No obstante, su camino también ha estado marcado por destellos de esperanza. En abril, anunció que los tratamientos habían dado resultados: el tumor ya no era detectable.

“El tumor desapareció… ya no está en mi cuerpo”, expresó con emoción. Pero, consciente del camino que aún faltaba, añadió: “esto no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”.