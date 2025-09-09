 Karla Melo celebró el “mejor regalo” de cumpleaños: “Ya no hay cáncer en mi cuerpo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio VIDEO | “Quedamos atónitos”: Asombro por avistamiento de inusual pudú albino en los bosques de Chiloé “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 23:14

Karla Melo celebró el “mejor regalo” de cumpleaños: “Ya no hay cáncer en mi cuerpo”

En el día de su cumpleaños, la actriz y cantante recibió los resultados de su última biopsia. "Aún asimilando todo. Mañana sabré qué más decir", declaró este 9 de septiembre.

Publicado por CHV Noticias

Karla Melo emocionó a sus seguidores este martes tras entregar una positiva noticia sobre su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo.

"El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que YA NO HAY CÁNCER EN MI CUERPO", partió diciendo la actriz en su cuenta de Instagram.

"Gracias, vida; gracias, Dios, gracias a todas las personas que me rodean que han sido fundamentales y especiales en este camino", agregó después.

Asimismo, la también cantante sinceró que está "aún asimilando todo! Mañana sabré qué más decir! GRACIAS!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ".

Tras la publicación, Karla Melo generó una ola de comentarios en la mencionada red social. "Qué alegría más grande", "hay que celebrarte", "el mejor regalo del mundo" y "felicidades sobreviviente", fueron parte de las reacciones.

La lucha de Karla Melo contra el cáncer

Este mensaje de Karla Melo llega después de varios meses de quimioterapias y una operación que se realizó en agosto.

"La operación fue una mastectomia parcial y aunque el tumor haya desaparecido se hace igual, ahora queda esperar el resultado de esa biopsia", indicó la semana pasada en un posteo.

Cabe mencionar que, en enero de este año, la cantante recibió el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, en etapa 1.

Desde ese momento, eligió mostrar su dolor con total sinceridad y visibilizar el proceso que atraviesa con profunda humanidad.

A través de sus redes sociales, Karla también narró con crudeza los efectos de la quimioterapia. “Emocionalmente es duro, es impactante… te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo“, reflexionó sobre la caída del cabello.

No obstante, su camino también ha estado marcado por destellos de esperanza. En abril, anunció que los tratamientos habían dado resultados: el tumor ya no era detectable.

“El tumor desapareció… ya no está en mi cuerpo”, expresó con emoción. Pero, consciente del camino que aún faltaba, añadió: “esto no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

09/09/2025

“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló relato clave del ritual mapuche donde murió su padre

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

09/09/2025

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

09/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025