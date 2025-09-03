“Tuve miedo, dudas y nervios”: Karla Melo dio crucial paso en su lucha contra el cáncer - Chilevisión

La cantante y actriz contó que lleva un mes sin quimioterapia y además se sometió a una importante cirugía para seguir con su tratamiento contra el cáncer de mamas.
Karla Melo compartió un importante anuncio sobre su salud en medio de su lucha contra el cáncer de mama triple negativo que le fue diagnosticado.
La cantante y actriz entregó una nueva actualización tras un mes sin quimioterapia y reveló que se sometió a una operación clave para este proceso.
“Ya llevo un mes sin quimios y además me operaron. Tuve miedo, dudas y nervios, pero como dice mi canción ‘SERÉ FUERTE Y ENFRENTARÉ MIS TEMORES’”, expresó en su cuenta de Instagram.
La artista relató su experiencia y agradeció al equipo médico que la acompañó en este proceso: “Nunca me había operado de nada y estaba súper asustada pero he recibido muchas bendiciones por encontrarme con personas tan cálidas, los doctores, enfermeras, tens, el anestesista que me hizo reír hasta el momento en que me dormí, todos fueron bacanes. ¡Gracias por cuidarme con tanta humanidad!”.
Según reveló Karla Melo, se sometió a una mastectomía parcial y “aunque el tumor haya desaparecido se hace igual, ahora queda esperar el resultado de esa biopsia…”.
“Cuando desperté y me dijeron: ‘Karla salió todo bien’. Sentí una alegría enorme, una esperanza de que todo va a estar bien EN SERIO, y agradecí por todo lo que he recibido este año, cada terapia, cada abrazo, cada palabra, mensaje, energía positiva, me ha empujado para llegar hasta donde estoy ahora”, agregó.
Cabe recordar que en marzo de este año la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en etapa 1.
Desde entonces comenzó su tratamiento y ha ido compartiendo sus avances a través de sus redes sociales.