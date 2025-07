“Me niego a esconderme”: Karla Melo emocionó con reflexión y foto tras sexta quimioterapia - Chilevisión

La actriz y cantante compartió en su Instagram una emotiva reflexión sobre su estado actual, en medio de un tratamiento por cáncer de mama.

La actriz y cantante Karla Melo utilizó sus redes sociales para compartir una profunda y sentida reflexión sobre su estado de salud física y mental, tras someterse a seis quimioterapias en su tratamiento por cáncer de mama.

A través de Instagram, la artista publicó una fotografía mostrando su espalda descubierta y su cabeza totalmente rapada, junto con un mensaje abordando todo lo que ha sido este proceso para su vida.

La emotiva reflexión de Karla Melo tras seis quimioterapias: "Aún queda fuerza"

Karla Melo escribió en su cuenta de Instagram: "A ti, cuerpo mío: Gracias. Has soportado seis quimioterapias y, aunque a veces siento que no podrás con 2 o más, aquí estás. Sigues respirando, sigues latiendo, sigues dándome espacio para vivir, sentir y sanar".

Luego, abordó los efectos del tratamiento sobre su cuerpo, diciendo que "solo tú sabes cuántas veces he querido rendirme y he pensado que este tratamiento, que debería curarme, me está enfermando. Pero insiste en recordarme que aún queda fuerza".

"Hoy me muestro en esta foto: Hermosa, más flaca y calva, porque me niego a esconderme. Porque cada cicatriz, cada célula cansada, cada parte que ya no es como antes, merece respeto y amor", continuó.

Hacia el final, Melo envió un mensaje para todas las mujeres que ven en ella una inspiración: "Hoy les hablo desde mi oscuridad, donde se lucha llorando, pero siempre digna. Desde donde aún se elige el amor propio, aunque duele por estar a medias".

"Mis washitas, no siempre hay que ser fuertes, a veces solo basta con seguir hasta el final. Aunque estemos rotas, cansadas y cagás de miedo, seguimos siendo luz. Somos la balleza real", cerró.

La publicación acumula más de 40 mil "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo a poco más de un día de su publicación.

"Eres luz y eres bakan!", "tú dale con todo no más", "fuerte y hermosa" y "mostrando hermosamente tu fortaleza y también fragilidad", son algunos de los mensjaes que le escribieron.