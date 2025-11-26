“Me sentí expuesta, incómoda...”: Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante - Chilevisión

La actriz explicó que el recinto contaba con un código de vestimenta el cual no contemplaba el uso de gorros al interior.

Este martes, la actriz Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante por el código de vestimenta y por las secuelas que dejó el tratamiento contra el cáncer triple negativo que atravesó.

Melo compartió la situación a través de sus redes sociales, donde comentó que los hechos ocurrieron en Providencia con una de las garzonas del recinto.

¿Qué pasó con Karla Melo?

"Estábamos sentadas cerca de la garzona y me dice: 'Por protocolo del restaurante aquí no se puede usar gorro ¿Le molestaría sacárselo?'", comenzó relatando Karla Melo.

En esa misma línea, comentó que la persona le dijo: "'Yo la conozco a usted y sé su condición, pero ¿Se incomodaría usted?', y yo le dije: 'Sí' y ahí me dijo: 'Bueno, no importa, yo la entiendo'".

"No les voy a mentir, en ese momento me sentí expuesta, incómoda y discriminada", confesó Melo, quien luego argumentó: "Si esto me pasó a mí le puede pasar a otras personas que tienen alopecia o que están en tratamiento o que simplemente les gusta usar gorros porque se sienten más seguros ¡Lo que sea!".

La actriz y cantante hizo un llamado a los dueños de este tipo de establecimientos a capacitar a su personal para evitar estas situaciones: "Quiero dejar en claro que estas cosas no deberían pasar (...) la empatía no es una opción".

"Comparto esto para crear conciencia y bueno, para que ustedes decidan a dónde quieren ir a comer. Por mi parte yo no vuelvo a ese lugar, ojalá tomen esto como una oportunidad para mejorar y si tú estás pasando por algo similar, no dejes que te pasen a llevar", cerró.

Revisa la publicación de TikTok: