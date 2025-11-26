 “Me sentí expuesta, incómoda...”: Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante - Chilevisión
Minuto a minuto
Costó atraparlo: SAG captura a zorro que deambulaba en Las Condes e ingresó a colegio Emergencia por incendio en edificio de Vitacura: Cinco compañías de Bomberos combaten las llamas Muerte sacude a la Blondie: Guardia fue apuñalado afuera de la disco y murió tras ser dado de alta ¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 15:32

“Me sentí expuesta, incómoda...”: Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante

La actriz explicó que el recinto contaba con un código de vestimenta el cual no contemplaba el uso de gorros al interior.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la actriz Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante por el código de vestimenta y por las secuelas que dejó el tratamiento contra el cáncer triple negativo que atravesó.

Melo compartió la situación a través de sus redes sociales, donde comentó que los hechos ocurrieron en Providencia con una de las garzonas del recinto.

¿Qué pasó con Karla Melo?

"Estábamos sentadas cerca de la garzona y me dice: 'Por protocolo del restaurante aquí no se puede usar gorro ¿Le molestaría sacárselo?'", comenzó relatando Karla Melo.

En esa misma línea, comentó que la persona le dijo: "'Yo la conozco a usted y sé su condición, pero ¿Se incomodaría usted?', y yo le dije: 'Sí' y ahí me dijo: 'Bueno, no importa, yo la entiendo'".

"No les voy a mentir, en ese momento me sentí expuesta, incómoda y discriminada", confesó Melo, quien luego argumentó: "Si esto me pasó a mí le puede pasar a otras personas que tienen alopecia o que están en tratamiento o que simplemente les gusta usar gorros porque se sienten más seguros ¡Lo que sea!".

La actriz y cantante hizo un llamado a los dueños de este tipo de establecimientos a capacitar a su personal para evitar estas situaciones: "Quiero dejar en claro que estas cosas no deberían pasar (...) la empatía no es una opción".

"Comparto esto para crear conciencia y bueno, para que ustedes decidan a dónde quieren ir a comer. Por mi parte yo no vuelvo a ese lugar, ojalá tomen esto como una oportunidad para mejorar y si tú estás pasando por algo similar, no dejes que te pasen a llevar", cerró.

Revisa la publicación de TikTok:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

26/11/2025

Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa”

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

26/11/2025

Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

26/11/2025

VIDEO | “Es un poco tonto”: La versión del Puma Rodríguez tras escandalosa expulsión de vuelo en Ecuador

El cantante venezolano salió al paso del video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, aparece el momento en que debió desembarcar la aeronave.

26/11/2025