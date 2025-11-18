“Soy esclava de la radioterapia”: El lamento de Karla Melo tras contratiempo en plena Gira Teletón - Chilevisión

A diferencia del 2023 y 2024, en esta oportunidad la artista no pudo estar presente durante la Gira Teletón y explicó sus razones en su cuenta de Instagram.

Este martes, Karla Melo abordó las consecuencias laborales que ha vivido a raíz del tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo que está recibiendo.

La actriz se encuentra en la última fase, dado que la enfermedad ya no está presente en su cuerpo, pero necesita radioterapia para poder finalizar el proceso.

El contratiempo laboral que vivió Karla Melo

"Yo enojada porque no fui a la Gira Teletón y soy esclava de la radioterapia", explicó la cantante en su cuenta de Instagram, dado que la Gira Teletón se encuentra en su etapa intermedia.

El tren Teletón anunció unas paradas especiales en los últimos días donde se realizó un show en Rengo este 18 de noviembre y este 19 estará presente en Chillán. También visitará lugares como Lautaro, Máfil y Ancud.

Sin embargo, Karla se mostró optimista con lo vivido y aseguró que le quedan cuatro sesiones de radioterapia para finalizar el ciclo y reducir las posibilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer.

Cabe destacar que Melo ha sido una artista que participa constantemente de esta cruzada solidaria. En el año 2023 formó parte del himno "Dime qué soñarías" y el 2024 se presentó tanto en la "Matinatón" como en la "Tardetón", donde presentó sus éxitos musicales.

Revisa las historias de Instagram: