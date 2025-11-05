¡Comenzó la Gira Teletón! Revisa qué día pasarán los artistas por tu ciudad - Chilevisión

Durante noviembre, la Gira recorrerá ciudades del norte, centro y sur del país, llevando su mensaje de inclusión, esperanza y unidad, en la antesala de la cruzada solidaria nacional que se vivirá el 28 y 29 de este mes.

A poco más de 20 días de una nueva edición de la cruzada solidaria, la Gira Teletón dio inicio a su recorrido 2025 con una multitudinaria convocatoria en la ciudad de Arica.

El evento reunió a miles de familias que disfrutaron de una gran fiesta musical, que estuvo encabezada por artistas como Pulentos, Jordan, Q_ARE, Gino Mella, Polimá Westcoast y Zúmbale Primo, junto a los talentos locales Efecto 13 y Baksu.

El show marcó la primera jornada de esta caravana solidaria que recorrerá Chile de norte a sur. Este año, la Gira destaca por la fuerte presencia de artistas del género urbano, entre ellos Gino Mella y Polimá Westcoast, quienes se sumaron por primera vez a esta ruta de solidaridad.

“Este es un trabajo muy bonito y real, lleno de amor. Hay mucho esfuerzo detrás de la Teletón y estar acá es un honor. Los invito a seguir la gira y disfrutar de buena música”, señaló Polimá, quien continuará acompañando la Gira hasta Antofagasta.

Calendario de la Gira Teletón 2025

Zona Norte

La Gira de la Teletón continuará este miércoles 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas en la ciudad de Iquique, para luego continuar esta semana con Antofagasta, Copiapó y Ovalle.

Iquique: Miércoles 5 de noviembre/ 18:00 hrs /Plaza 21 de Mayo Antofagasta: Jueves 6 de noviembre/ 18:00 hrs /Plaza Colón Copiapó: Viernes 7 de noviembre/ 18:00 hrs /Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales. Ovalle: Sábado 8 de noviembre/ 18:00 hrs /Plaza de Armas



Zona Sur

Tras el recorrido por la zona norte del país, Curicó será la primera parada el próximo martes 18 de noviembre, seguida por Concepción, Temuco, Valdivia y Castro.

Curicó: Martes 18 de noviembre/ 18:00 /Medialuna de Curicó. Concepción: Miércoles 19 de noviembre/ 18:00 /Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz. Temuco: Jueves 20 de noviembre/ 18:00 /Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín. Valdivia: Viernes 21 de noviembre/ 18:00 /Paseo Costanera (Ex Helipuerto). Castro: Sábado 22 de noviembre/ 18:00 /Plaza de Armas.



Artistas urbanos recorrerán Chile de norte a sur

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas. El bloque inicial estará dedicado a los niños, con artistas como Pulentos, que estarán en todo el tramo norte; Sinergia Kids con la Tía Pucherito, desde Curicó hasta Temuco y El Mundo de Christell (Valdivia, Castro), entre otros.

Esta semana, en tanto, fueron anunciados nuevos artistas en la parrilla: Jordan (Arica e Iquique), Inti Illimani (Antofagasta), Sigrid Alegría y Los Claveles (Temuco, Valdivia, Castro) y Franco “El Gorila” (Temuco).

También se sumaron artistas juveniles como Loyaltty (Curicó), Martinwhite (Copiapó), Q_ARE (Arica e Iquique) y Katteyes (Copiapó y Ovalle), quienes se suman a Polimá Westcoast (Arica, Iquique y Antofagasta), Gino Mella (Arica, Iquique, Antofagasta) y King Savagge (Valdivia, Castro).