Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 - Chilevisión

La tradicional colecta solidaria regresará al Estadio Nacional para su show de cierre y buscará superar lo recaudado en el 2024.

La Teletón 2025 inició su campaña este viernes y junto con ello parte la cuenta regresiva para el tradicional evento solidario, que este año tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Este 2025 corresponde la versión número 36 de la multitudinaria recaudación de fondos que, al igual que todos los años, será transmitida durante 27 horas por los canales de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Si bien la meta oficial no será revelada hasta más adelante, la misión de este año es superar lo recaudado en la versión 2024, es decir, un monto total de $47.437.062.872.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lo que se sabe de la Teletón 2025

Esta jornada también se reveló que el evento de este año tendrá por lema: "Tu corazón, es el corazón de la Teletón", cuya ceremonia de cierre regresará al Estadio Nacional después de dos años realizándose en la Quinta Vergara.

De igual manera, se dio a conocer el listado de los primeros artistas nacionales e internacionales que confirmaron su participación en el evento.

De esta forma, entre los artistas chilenos que se presentarán en esta Teletón están María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo y Jere Klein, mientras que los shows internacionales estarán liderados por Pablo Alborán, Yuri y Cristian Castro.

Revisa el listado completo a continuación