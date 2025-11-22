 “Por fin puedo...”: Karla Melo anunció fin de su tratamiento contra el cáncer - Chilevisión
22/11/2025 11:18

“Por fin puedo...”: Karla Melo anunció fin de su tratamiento contra el cáncer

Entre aplausos y tocando la tradicional campana de la clínica, la actriz celebró el cierre de una dura etapa junto al apoyo de sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Karla Melo emocionó a sus seguidores tras compartir a través de sus redes sociales que finalizó su tratamiento contra el cáncer.

Hay que recordar que la actriz se encontraba en la última fase de un ciclo de radioterapias programadas para curar su cáncer de mama triple negativo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video tocando la tradicional campana de la clínica, símbolo con el que los pacientes celebran el término de su tratamiento y su despedida del recinto.

"Por fin puedo decir Chao"

"¡Terminé todo el tratamiento! ¡Después de casi 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias, aquí estoy una vez más tocando la campana de la libertad!", partió señalando.

La artista continuó indicando: "Estoy orgullosa de mí, agradecida por el cuerpo fuerte que tengo, más agradecida por toda la gente hermosa que me ha acompañado en este camino, SOY LIBRE Y SANA".

"Gracias por acompañarme todos estos meses, cada uno con su amor incondicional, gracias a mis amigas y amigos que siempre están cuando tienen que estar y  a todas las Guerreras que están en la misma, CABRAS USTEDES PUEDEN!", continuó Karla.

La actriz finalizó su emotivo texto con: "Por fin puedo decir Shao Ctm" (sic).

Mira el video a continuación:

