 Tras acusación de Karla Melo por discriminación: ¿Los restaurantes pueden tener “dress code”? - Chilevisión
Minuto a minuto
Democracia Cristiana suspende militancia de Eduardo Frei tras reunión con José Antonio Kast Senado despacha Ley de Presupuestos 2026: Se destinarán $5 mil millones más en seguridad Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/11/2025 22:52

Tras acusación de Karla Melo por discriminación: ¿Los restaurantes pueden tener “dress code”?

Este martes, la actriz Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante de Providencia cuando una mesera le comunicó que no se podían utilizar gorros al interior del recinto debido al código de vestimenta y luego le preguntó si le incomodaba sacarse el gorro. Recordemos que fue en septiembre cuando la cantante publicó que había vencido un cáncer de mama triple negativo. Ante esto, surge la pregunta de si los restaurantes pueden obligar a sus clientes a vestir de determinada manera para estar dentro del recinto.

Lo más visto

Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno

Tras la viralización del caso, se conoció que el hombre tenía denuncias en Bogotá, Colombia, por hechos muy similares. 

26/11/2025

Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial

La víctima es un profesor del Departamento de Informática de la Universidad Federico Santa María y el agresor un estudiante de la carrera de ingeniería civil informática. 

26/11/2025

Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros. 

26/11/2025

Restos fueron llevados al Parque del Recuerdo: Entregan cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su exesposa

Este miércoles, el Servicio Médico Legal entregó a su exesposa el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke, asesinado en el triple crimen de La Reina ocurrido a mediados de octubre.

26/11/2025
Publicidad