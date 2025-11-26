Tras acusación de Karla Melo por discriminación: ¿Los restaurantes pueden tener “dress code”? - Chilevisión

Este martes, la actriz Karla Melo acusó haber sido discriminada en un restaurante de Providencia cuando una mesera le comunicó que no se podían utilizar gorros al interior del recinto debido al código de vestimenta y luego le preguntó si le incomodaba sacarse el gorro. Recordemos que fue en septiembre cuando la cantante publicó que había vencido un cáncer de mama triple negativo. Ante esto, surge la pregunta de si los restaurantes pueden obligar a sus clientes a vestir de determinada manera para estar dentro del recinto.