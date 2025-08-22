 “No me sorprende...”: Arenito lanzó dura crítica a exYingo tras hablar de su difícil momento - Chilevisión
22/08/2025 13:18

“No me sorprende...”: Arenito lanzó dura crítica a exYingo tras hablar de su difícil momento

El exYingo no dudó en responderle a Rodríguez luego de que ella abordara el complejo presente de Arenito y asegurara que "no le gusta" el hecho de que se refieran a que "vive en condiciones paupérrimas".

Publicado por CHV Noticias

Tras los dichos de Natalia "Arenita" Rodríguez por el duro presente laboral que vive Alexander Núñez, más conocido como Arenito, este no se quedó callado y le respondió a su ex compañera de Yingo.

Un club de fans difundió el mensaje de Arenita, el cual llegó a Alexander, quien rápidamente reaccionó a la situación.

“No me sorprende nada de ella, la verdad. Y creo que tiene un buen punto al decir que muchos chilenos viven de esta forma porque es la verdad", comenzó relatando.

En esa línea agregó: "No porque sea una realidad para muchos jóvenes o chilenos, quiere decir que esté bien vivir de esta forma, con lo justo para pagar arriendo y comer mal. Esto debe cambiar”.

"Deseo que Dios la siga prosperando y me alegra que esté así estable. Siempre le desearé bien a quienes me maldicen”, finalizó.

La opinión de Natalia Rodríguez

Hay que recordar que la influencer expresó a través de sus redes sociales que "el hecho de decir que él vive en condiciones paupérrimas y que tiene una vida mala... No sé, no me gusta".

"Hay muchas personas y muchos chilenos, que viven en esas circunstancias por mucho tiempo. Simplemente, porque los arriendos están muy caros, o porque los sueldos no alcanzan, o porque son universitarios", agregó.

En esa línea Rodríguez finalizó con: "Independientemente de que esta persona me caiga muy mal, no voy a opinar algo o reírme de su situación. O sea, no soy así de mala persona".

