“No me sorprende...”: Arenito lanzó dura crítica a exYingo tras hablar de su difícil momento - Chilevisión

El exYingo no dudó en responderle a Rodríguez luego de que ella abordara el complejo presente de Arenito y asegurara que "no le gusta" el hecho de que se refieran a que "vive en condiciones paupérrimas".

Tras los dichos de Natalia "Arenita" Rodríguez por el duro presente laboral que vive Alexander Núñez, más conocido como Arenito, este no se quedó callado y le respondió a su ex compañera de Yingo.

Un club de fans difundió el mensaje de Arenita, el cual llegó a Alexander, quien rápidamente reaccionó a la situación.

“No me sorprende nada de ella, la verdad. Y creo que tiene un buen punto al decir que muchos chilenos viven de esta forma porque es la verdad", comenzó relatando.

En esa línea agregó: "No porque sea una realidad para muchos jóvenes o chilenos, quiere decir que esté bien vivir de esta forma, con lo justo para pagar arriendo y comer mal. Esto debe cambiar”.

"Deseo que Dios la siga prosperando y me alegra que esté así estable. Siempre le desearé bien a quienes me maldicen”, finalizó.

La opinión de Natalia Rodríguez

Hay que recordar que la influencer expresó a través de sus redes sociales que "el hecho de decir que él vive en condiciones paupérrimas y que tiene una vida mala... No sé, no me gusta".

"Hay muchas personas y muchos chilenos, que viven en esas circunstancias por mucho tiempo. Simplemente, porque los arriendos están muy caros, o porque los sueldos no alcanzan, o porque son universitarios", agregó.

En esa línea Rodríguez finalizó con: "Independientemente de que esta persona me caiga muy mal, no voy a opinar algo o reírme de su situación. O sea, no soy así de mala persona".