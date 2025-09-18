“Ridícula”: Vale Roth responde con todo a crítica luego de comprar su primer auto - Chilevisión

La bailarina venía compartiendo desde hace unas semanas en sus redes sociales que se encontraba realizando sus clases de manejo.

Vale Roth salió en su defensa luego de que una usuaria de redes sociales asegurara que su marido le había comprado su primer auto.

La bailarina publicó en sus redes sociales la noticia de que finalmente había adquirido su primer automóvil.

A través de Instagram, la ex chica reality aseguró que el auto marca Volkswagen, estilo SUV modelo Atlas, lo costeó completamente sola.

Inmediatamente y entre las felicitaciones que le llegaron, una usuaria le comentó "buen marido, felicidades".

Frente a esto, Roth no se quedó callada y le respondió "¡Pf!, ni medio peso puso, ridícula".