 “Ridícula”: Vale Roth responde con todo a crítica luego de comprar su primer auto - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos “Se pretenden aprobar leyes injustas”: Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 19:08

“Ridícula”: Vale Roth responde con todo a crítica luego de comprar su primer auto

La bailarina venía compartiendo desde hace unas semanas en sus redes sociales que se encontraba realizando sus clases de manejo.

Publicado por CHV Noticias

Vale Roth salió en su defensa luego de que una usuaria de redes sociales asegurara que su marido le había comprado su primer auto.

La bailarina publicó en sus redes sociales la noticia de que finalmente había adquirido su primer automóvil.

A través de Instagram, la ex chica reality aseguró que el auto marca Volkswagen, estilo SUV modelo Atlas, lo costeó completamente sola.

Inmediatamente y entre las felicitaciones que le llegaron, una usuaria le comentó "buen marido, felicidades".

Frente a esto, Roth no se quedó callada y le respondió "¡Pf!, ni medio peso puso, ridícula".

Mira el comentario a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

Paty Maldonado celebró su cumpleaños y su hija compartió fotos inéditas de la fiesta

La panelista celebró su cumpleaños junto a su familia y seres queridos, donde incluso se pudo ver a Raquel Argandoña junto a Félix Ureta.

18/09/2025